News Milan – A pochi giorni dal derby, arrivano due grandissime notizie!

News Milan – Ottime notizie: Pioli e i tifosi rossoneri possono esultare

MILAN NEWS – Sarà una settimana febbricitante. È inutile sottolineare che il derby non sia una partita come le altre. È rivalità, agonismo e soprattutto gloria. L’attesa è tanta da entrambe le parti, anche perché a questa stracittadina ci arrivano due squadre in grande forma e con obiettivi di classifica di alto livello. Sarà fondamentale dunque capire chi scenderà sul campo di San Siro per vivere da protagonista questo derby. E, stando alle ultime notizie di casa rossonera, Pioli può esultare per due ottime notizie.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il capitano rossonero ci sarà: Alessio Romagnoli scenderà in campo regolarmente dal primo minuto di gioco. Il capitano avrebbe infatti pienamente recuperato dal suo infortunio e adesso non ci sarebbero più dubbi sulla sua presenza contro i nerazzurri. Il centrale rossonero ieri si è allenato regolarmente, partecipando alla partitella contro la Primavera. Pioli è lieto di accoglierlo a braccia aperte. Ma c’è anche un’altra grande notizia per il tecnico rossonero.

Stiamo parlando di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha combattuto e vinto il COVID-19. Il via libera è ufficialmente arrivato venerdì scorso. Il leader rossonero ha festeggiato la notizia, a modo suo su Instagram, con la pubblicazione del messaggio che gli era stato inviato dalla società. "Sei guarito! Autorità sanitarie avvertite, la quarantena è finita. Puoi uscire!". È in ottima forma. Vuole continuare a dimostrare al mondo che ha ancora molto da dare al calcio italiano. Ieri Ibra si è allenato e anche lui ha giocato la partitella contro la Primavera. Resoconto: 1 gol e 1 assist. Il re è tornato.