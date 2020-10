News Milan – Formazione per il derby? Occhio: Pioli sta pensando di…

News Milan, il derby è alle porte: Pioli prepara le sorprese

MILAN NEWS – È arrivato il momento che i tifosi rossoneri comincino a rassegnarsi. Ci sarà un grande assente nella stracittadina di domani. Gli esiti degli ultimi esami riportano che l’infortunio al gomito non è ancora guarito: Rebic non sarà della partita. Pioli si rammarica ma non molla. Anzi, temeva che sarebbe stato questo l’esito della visita di controllo. Infatti, è da giorni che ha già in mente due possibili alternative.

L’asso nella manica potrebbe essere Brahim Díaz. Dopo l’ottima prestazione contro il Crotone e contro lo Spezia, Pioli molto probabilmente deciderà di premiare lo sforzo e l’impegno del giovane spagnolo. La doppietta decisiva segnata contro le Isole Far Oer, con la sua Nazionale U21, ha fatto sorridere il tecnico rossonero che adesso ha pochi dubbi. Ma attenzione, non è detto che Pioli non decida di scendere in campo con un’opzione ancora più offensiva.

L'intesa tra lo spagnolo e Calhanoglu c'è. Tra i due si respira una certa sintonia. Hanno entrambi la capacità di scambiarsi continuamente il posizionamento in modo da non lasciare alcun punto di riferimento ai cugini nerazzurri. Il ballottaggio, però, è ancora aperto. C'è anche un Rafael Leao che scalpita e che potrebbe essere preso in considerazione da Pioli per un Milan a trazione offensiva. Diaz è in vantaggio, ma non è ancora detta l'ultima parola.