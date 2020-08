News Milan, Pellegatti svela tutto: “Ecco il piano di Maldini e Massara”

News Milan, Pellegatti: “Ecco la scaletta della dirigenza”

MILAN NEWS – C'è grande fermento intorno alle questioni di Casa Milan, con Maldini e Massara alle prese con una lunga serie di trattative da portare a termini e nodi da sciogliere. Ma quali sono le reali priorità dei dirigenti rossoneri, e come andranno a operare nelle prossime settimane? A questa domanda ha risposto Carlo Pellegatti, sempre molto vicino all'ambiente Milan, che sul suo canale YouTube ha svelato i piani della società per il prossimo futuro: "Due giorni di riflessione per Maldini e Massara, poi si partirà. Quindi vi elenco quella che sarà la scaletta dei dirigenti del Milan. Il primo punto, che sarà quello prioritario della prossima settimana, è il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Secondo punto, le cessioni. Si chiuderà il discorso riguardante Ricardo Rodriguez. In uscita c'è Laxalt, poi il probabile prestito di Duarte. In uscita anche Calabria (più di Conti), e potrebbe anche esserci la cessione – qualora dovessero arrivare delle offerte serie – di Krunic, con diverse squadre che paiono interessate. Più avanti anche Paquetá, che potrebbe eventualmente essere inserito in qualche scambio" – ha spiegato il giornalista, portando alla luce i primi due punti della presunta scaletta rossonera, che poi ha aggiunto: "Poi ci saranno gli acquisti. Ci sarà un acquisto per la fascia destra, ma anche uno per quella sinistra, perché cedere sia Rodriguez che Laxalt significa dover trovare un vice a Theo Hernandez. Poi, a centrocampo, un Bakayoko o simil-Bakayoko ed eventualmente una punta. In ultimo punto i rinnovi di Gigio Donnarumma e di Calhanoglu, che come mi suggeriva anche un esperto collega tempo fa, io vedo nell'ultima parte di questo mese e mezzo. Sarà l'ultima tranche: dopo Ibrahimovic, le cessioni e gli acquisti, ci saranno finalmente i rinnovi". Un piano chiaro, che se dovesse svolgersi in questi termini, porterebbe il Milan ad avere una squadra pressoché completa, e magari competitiva, nel giro di poco più di un mese.