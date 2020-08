Calciomercato Milan, pessime notizie: una batosta dietro l’altra, Maldini KO

Calciomercato Milan, Maldini incassa tre duri colpi: arrivano pessime notizie

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Mancano pochi giorni al raduno della squadra e il calciomercato del Milan non accenna a decollare. Negli ultimi giorni si è parlato di diverse trattative, tanta carne al fuoco ma ancora nessuna conclusione. Arrivano invece notizie poco confortanti su alcuni degli obiettivi dell’estate rossonera. Il ritorno di Bakayoko sembrerebbe essere una delle priorità di Casa Milan e, anche se ancora non si tratta di una pista ghiacciata, da quel fronte giungono novità preoccupanti per Maldini e soci. Come confermato anche da Carlo Pellegatti sul suo canale YouTube, il Lione si sarebbe inserito nella corsa al giocatore. Il club francese, forte della qualificazione alle semifinali di Champions, può contare su una disponibilità economica maggiore di quella del Milan. Il pressing del Lione potrebbe dunque mettere in seria difficoltà i rossoneri, che sperano invece di chiudere un’operazione Bakayoko low cost, puntando ad un prestito con obbligo di riscatto. Brutte notizie anche per quanto riguarda il giocatore che è considerato la principale alternativa al francese: Florentino Luis è stato allontanato dal Milan dalle parole del direttore generale del Benfica. “Florentino al Milan quest’estate? Non credo”. – ha dichiarato Tiago Pinto ai microfoni di Sky Sport. Dunque se l’affare Bakayoko dovesse saltare, Maldini potrebbe trovarsi costretto a pensare addirittura a un piano C per il colpo a centrocampo. Chiudiamo con un’ultima novità, che non farà certo piacere ai tifosi rossoneri. Nei giorni scorsi erano state fatte diverse speculazioni sul nome di Diego Costa, che sarebbe stato addirittura proposto al Milan da Jorge Mendes. Ipotesi stimolante per il pubblico, meno per la dirigenza. Dalla società infatti – riferisce Tuttosport – sarebbe arrivata una secca smentita. Ma non è ancora tutto. Ora Maldini è pronto a fare piazza pulita, ben 9 giocatori a rischio cessione: ecco tutti i nomi sulla lista nera! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA