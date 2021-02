News Milan – Pellegatti è sicuro: “Il Milan lo vuole, si prende con 30 milioni!”

L’attacco del Milan, per il momento, funziona. Capeggiato dalla personalità tecnica, fisica e caratteriale di Zlatan Ibrahimovic, il reparto offensivo rossonero è sicuramente in buone mani. Paolo Maldini e Frederic Massara però guardano già al futuro. Ed ecco che c’è un nome che sta prepotentemente ritornando tra i papabili nuovi 9 del Milan, quello di Andrea Belotti.

Carlo Pellegatti, noto giornalista tifoso del Milan, si è così espresso sul suo canale Youtube svelando sulla possibile trattativa anche un importante retroscena: “Ad un anno dalla scadenza, il Torino non può chiedere 80/100 milioni di euro come in passato. Ci vogliono 20-30 milioni, non di più. Chiamiamo questa di Belotti una ‘voce’, che però un collega autorevole, vicino al Torino, mi ha confermato. Eravamo nel gelo di San Siro a guardare Milan-Torino e lui mi ha detto ‘il Milan vuole Belotti, secondo me sarà rossonero‘”. A dare una (piccola) conferma a quanto affermato da Pellegatti sono arrivate le parole di Urbano Cairo.

Questo il pensiero del patron del Torino: "Belotti è un giocatore che è con noi dal 2015, quando lo acquistai dal Palermo, abbiamo rinnovato il contratto già una volta. C'è tutta la volontà di rinnovare da parte nostra, facendo delle proposte molte vantaggiose. Chiaro, lui deve essere convinto e spero che lo sia. Il rapporto con lui è buonissimo, l'importante è che sia anche lui contento, indipendentemente dagli andamenti." L'ultimo prolungamento del contratto di Belotti risale ad oltre 4 anni fa, precisamente avvenne nel dicembre 2016 e il Gallo allora firmò un accordo valido fino a giugno 2022. Il Milan si inserirà e lo farà suo? Molto dipenderà anche da come si concluderà questa stagione per entrambe le squadre: il Milan con il sogno Champions, il Torino verso la salvezza.