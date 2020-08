News Milan, ora Pioli alza la voce: ecco cosa ha chiesto a Gazidis

News Milan, le richieste di Pioli: ecco cosa vuole il tecnico

La scelta della dirigenza di accantonare il progetto Rangnick ha chiarito inequivocabilmente la volontà di puntare su Stefano Pioli. Il tecnico rossonero si è conquistato la fiducia sul campo e ora è convinto di poter riportare il Milan al livello che gli compete. A quanto pare, il tecnico ha le idee più che chiare su come arrivarci. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il Milan riproporrà il 4-2-3-1 anche nella prossima stagione e i due mediani avranno un ruolo fondamentale per gli equilibri della squadra. Ecco perché, sempre secondo la rosea, Pioli avrebbe chiesto alla dirigenza due titolari in più per quel ruolo. Il lavoro di Bennacer e Kessie in mediana, specialmente dopo la ripresa, è stato encomiabile. Ma Pioli e il Milan hanno bisogno di poter contare su giocatori di qualità anche in assenza di uno dei due. Il nome più gettonato degli ultimi giorni è quello di Tiemoué Bakayoko, anche se sembrerebbe esserci ancora una certa distanza tra l'offerta rossonera e le pretese del Chelsea. La sensazione è che l'affare si possa fare, ma servirà ancora del tempo per capire quali saranno le reali condizioni. Accostato al Milan anche il nome di Florentino Luis, anche se pare che il Benfica voglia trattenerlo. Nelle scorse settimane si è parlato anche di una possibile suggestione Tonali, ma i cugini nerazzurri sembrerebbero in netto vantaggio nella corsa al giocatore. È dunque molto probabile che presto arriveranno novità sui nuovi obiettivi per il centrocampo e potrebbero spuntare anche nomi nuovi e suggestioni a sorpresa. Pioli ha chiesto due acquisti in mediana, ora starà alla dirigenza accontentarlo rinforzando la rosa nel modo giusto.