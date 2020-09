News Milan – Mercato, colpo di scena improvviso: “Sta per firmare!”

News Milan, l’ultima notizia può cambiare i piani di mercato

MILAN NEWS – Nonostante il grande colpo Tonali, la dirigenza del Milan ha intenzione di coronare l’ottimo mercato fin qui portato a termine con un altro acquisto importante a centrocampo. Il preferito rimane Bakayoko, sia per la ostentata voglia del mediano francese di tornare a vestire la maglia rossonera, sia per il desiderio di Maldini di riportarlo a Milanello. Quello che sembrava un ritorno quasi scontato, però, si è complicato sensibilmente nelle ultime settimane. Il Chelsea non sembra voler concedere sconti sul diritto di riscatto, di fatto non volendo scendere sotto i 30 milioni di euro. Come ha rivelato Alfredo Pedullà sul proprio sito, Bakayoko ha già detto no ad un paio di squadre, pur di aspettare le mosse del Diavolo. Nelle ultime ore, però, è arrivata una grossa novità.

Secondo El gol digital infatti, sul giocatore del Chelsea sarebbe piombato il Real Madrid, squadra alla quale sarebbe difficile rinunciare. La testata spagnola sostiene che Florentino Perez sarebbe pronto a mettere sul piatto sin da subito 30 milioni di euro, la cifra che il club londinese pretende per cedere Bakayoko. Il colpo di scena riguarda il fatto che potrebbe trattarsi di una trattativa lampo, ovvero il calciatore potrebbe firmare con i Blancos già la prossima settimana. Di fronte ad un evento del genere, ovviamente i piani di mercato del Milan cambierebbero.

Il club rossonero si è cautelato avviando i contatti per altri calciatori importanti come Florentino Luis del Benfica, Soumaré del Lille e Torreira dell'Arsenal. Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport ha rivelato chi potrebbe essere il mister X sul quale Maldini sta lavorando per il centrocampo. Si tratterebbe di André Zambo Anguissa del Fulham, mediano classe '95 dalle spiccate doti da incontrista. Nei giorni scorsi sarebbe già andato in scena un primo approccio fra la dirigenza rossonera e l'entourage del calciatore per capire la fattibilità dell'operazione.