News Milan – Notizia flash su Sky Sport: che tegola per i rossoneri!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Non sono buone le notizie che arrivano in queste ultime ore in casa rossonera. Il Milan infatti si prepara a vivere un ciclo di partite molto importanti, che decideranno il passaggio del turno in Europa League ma non solo. In campionato, infatti, i rossoneri vogliono difendere il primato e avanzare ancor più prepotentemente la loro candidatura per un posto in Champions. Per farlo, Pioli ha assolutamente bisogno di tutti i suoi uomini migliori a disposizione. Cosa che, purtroppo, non potrà accadere in attacco. Già, perché in queste ore sono arrivate pessime notizie dalle condizioni fisiche di Rafael Leao. Il portoghese si è fatto male in Nazionale, e come riportato da Sky Sport ha evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate nuovamente tra dieci giorni, ma difficilmente prima di metà dicembre Leao potrà tornare a disposizione di Pioli. Una tegola che arriva in un momento cruciale, con la società che sta già pensando al mercato di gennaio. Maldini e Gazidis studiano tre grandi colpi per puntare alla Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA