Calciomercato Milan – Di Marzio svela: “Offerta giusta, il Milan ha l’accordo!”

Calciomercato Milan – Di Marzio svela: “Accordo a un passo”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Sono ore importantissime in casa rossonera, con la società che si divide tra il campo e le questioni di mercato. La squadra infatti si sta concentrando sulla sfida cruciale contro il Napoli di domenica sera, dove non ci sarà Leao. L’infortunio del portoghese pesa per Pioli, ma il tecnico rossonero potrà contare su un ritrovato Rebic. Dall’altra parte però ci sono anche le notizie di mercato, altrettanto importanti visto che tra un mese circa aprirà il mercato invernale. Sessione dove il Milan, sicuramente, sarà molto attivo. Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore, ha dato un importante aggiornamento su quella che forse è la trattativa più calda in casa rossonera.

Si tratta del rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma, cruciale per il futuro del Milan. Il portiere rossonero infatti ha il contratto in scadenza al termine della stagione, e la società non può permettersi di perderlo a zero. Per questo motivo si sta trattando sul rinnovo, e sono arrivati aggiornamenti importanti. Il Milan, come riporta l’esperto di mercato di Sky, è a un passo dal trovare l’accordo definitivo per prolungare l’accordo con Donnarumma. Si va verso un prolungamento di contratto di tre o quattro anni, con un leggero ritocco dell’attuale ingaggio di circa 6 milioni netti a stagione. Si sta ancora trattando sull’inserimento di una clausola rescissoria, richiesta da Raiola. Il mercato rossonero però non si fermerà a Donnarumma.

Se a Casa Milan si cercherà anche di rinnovare il contratto di Calhanoglu, trattativa al momento in salita, Maldini e Gazidis studiano anche altri colpi. La società è pronta ad accontentare le richieste di Pioli, che ha bisogno di un colpo per reparto per allungare le sue rotazioni. Maldini sta studiando i profili giusti, servono un centrale difensivo, un centrocampista e un attaccante. Gazidis ed Elliott sono pronti a dare il via libera, l’obiettivo comune è quello di riportare il Milan nell’Europa che conta. Ed ecco svelati i nomi in pole position per il mercato di gennaio dei rossoneri, con Maldini e Gazidis che vogliono chiudere subito! >>>LEGGI LA NOTIZIA