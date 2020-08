News Milan, raffica di notizie nella notte: Di Marzio ha rivelato che…

News Milan, gli aggiornamenti di Di Marzio sulle trattative più calde

MILAN NEWS – La nuova stagione riprenderà fra meno di un mese, il Milan ha bisogno di chiudere colpi importanti a stretto giro di posta, in modo da permettere a Pioli di preparare l’annata del riscatto nel miglior modo possibile. Il noto giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato l’originale” rivelando quali sarebbero le due trattative più calde in casa del Diavolo. In particolare Maldini e Massara si starebbero muovendo per rinforzare il reparto avanzato rossonero: “Il Milan non sta lavorando solo per il rinnovo di Ibrahimovic, ma è anche al lavoro per prendere in prestito con diritto di riscatto Brahim Diaz dal Real Madrid. Il Milan vuole aumentare la qualità nel reparto offensivo e Brahim può essere il giocatore giusto. La dirigenza rossonera è al lavoro per trovare un accordo con il Real Madrid che tuttavia non è disposto a cederlo a titolo definitivo perché lo considera un grande talento. Dovrà essere trovata un’intesa tra le tre parti in causa, ma i segnali sono positivi“.

Proprio riguardo al rinnovo più atteso da parte dei tifosi rossoneri, quello di Zlatan Ibrahimovic, Di Marzio ha spiegato le motivazioni del tira e molla fra le parti: “Maldini si è dimostrato ottimista per il rinnovo di Ibrahimovic. Bisogna definire le ultime schermaglie tra le parti, è una questione di 24-48 ore. La distanza non è ampia: Ibrahimovic chiede 7 milioni, mentre il Milan ne offre 6. Dal Milan restano molto fiduciosi pur trattandosi di un problema relativo all’ingaggio. Ibrahimovic, infatti, non accetta i bonus relativi alle presenze o ad altri traguardi, vuole una parte fissa sostanziosa perché ritiene di meritarla.” I prossimi giorni, quindi, saranno decisivi sia per la conferma del centravanti simbolo della rinascita del Milan post lockdown, sia per arrivare a concludere l’acquisto di profili che possano innalzare il livello qualitativo della squadra di Pioli. Ma non è finita qui. Ora Maldini è pronto a sbloccare definitivamente il mercato rossonero e starebbe preparando alcuni colpi completamente nuovi: nel mirino ben 12 nomi a sorpresa! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA