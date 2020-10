News Milan – Mercato, Maldini brucia la concorrenza: colpo già prenotato

News Milan, già bloccato un grande colpo per gennaio

MILAN NEWS – Nonostante non sia arrivato il difensore centrale tanto invocato da Pioli, non si può negare che il mercato del Milan abbia portato in dote dei colpi di alto livello. Le ultime ore sono state frenetiche, con Maldini e Massara che hanno provato fino all’ultimo a regalare al tecnico emiliano un rinforzo per la retroguardia del Diavolo. Non c’è stata la fumata bianca, ma la dirigenza rossonera ha posto le basi per chiudere a gennaio un grandissimo colpo.

Come riporta La Gazzetta dello Sport nella prossima sessione di mercato il Milan si fionderà sin da subito su Ozan Kabak dello Schalke 04, con la certezza (o quasi) di poter chiudere l’operazione per il centrale turco con relativa facilità. Infatti il club tedesco era già sceso negli ultimi giorni dalla richiesta iniziale di 25 milioni, chiedendone “soltanto” 20. L’offerta rossonera si sarebbe fermata a 15. Non c’è stato il rilancio definitivo di Maldini, semplice strategia da parte dei vertici di via Aldo Rossi? Il sospetto c’è, perché visti i problemi tecnici e finanziari del club di Gelsenkirchen, la cifra proposta del Milan, a gennaio potrebbe risultare molto più appetibile di quanto non lo sia allo stato attuale. L’ottimismo nella riuscita della trattativa è da ricollegarsi ad altri due fattori non da poco.

Il primo è che la società meneghina è decisa a puntare con decisione su un profilo under 23. Da questo punto di vista Kabak (classe 2000) sarebbe considerato il miglior prospetto in circolazione. In più il calciatore aveva provato con il suo entourage a lasciare il club tedesco in questa sessione. Con molta probabilità farà pressioni per essere ceduto a gennaio e tentare il grande salto in serie A. I rapporti saldi fra gli agenti del difensore turco e la dirigenza del Milan dovrebbero scongiurare i ritorni di fiamma di Bayern Monaco, Manchester United e West Ham. Insomma, il rinforzo di alto livello per Pioli arriverà quasi certamente a gennaio.