News Milan – Mercato, gira una voce incredibile: sogno o realtà?

News Milan, gira una clamorosa indiscrezione di mercato

MILAN NEWS – L’esaltazione per il mercato fin qui condotto dal Milan sta toccando vette altissime, anche alla luce delle voci che riguardano i prossimi colpi. Sembra proprio che Maldini e Massara vogliano fare di tutto per regalare a Pioli una squadra che possa lottare per le prime quattro posizioni in campionato e possa tentare di vincere l’Europa League. L’ultima indiscrezione che sta circolando in queste ore ha veramente del clamoroso. Secondo il portale Agipronews.it, il Milan sarebbe il club più vicino all’acquisto di Gareth Bale dal Real Madrid. Sono i bookmakers inglesi a giustificare tale indiscrezione, dato che la quota del Diavolo (7,50) è la più bassa rispetto a qualsiasi altra concorrente. L’attaccante gallese è fuori dal progetto di Zidane e non ha mai nascosto il desiderio di cambiare aria. Il profilo dell’ex Tottenham stuzzica non poco dalle parti di via Aldo Rossi perché si tratterebbe di un colpo di grandissima qualità e di esperienza internazionale, ma soprattutto di assoluto prestigio. Aspetto non trascurabile per una società che ha sempre dichiarato di voler far tornare in auge il marchio Milan nel mondo. Il Real Madrid, con il quale Maldini ha un rapporto molto saldo, lascerebbe partire il calciatore per meno di 30 milioni. L’ostacolo principale si rivelerebbe l’ingaggio. A Madrid Bale percepisce 15 milioni di euro netti a stagione: seppure i Blancos dovessero pagare metà dell’ingaggio, la spesa si presenterebbe come piuttosto sostanziosa e con i sacrifici già messi in conto per Donnarumma e Ibra non sarebbe facile da ammortizzare per le casse rossonere. D’altro canto il “peso” dell’ingaggio di Zlatan graverebbe soltanto un anno e con l’eventuale ingresso in Champions League nella stagione che sta per cominciare, potrebbero esserci i capitali adeguati per finanziare questa operazione clamorosa. Per quanto i tifosi rossoneri possano sognare, non possiamo nascondere che si tratti di una trattativa molto complicata, ma il mercato è ancora lungo e imprevedibile: chissà. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA