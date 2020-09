News Milan – Mercato, clamoroso ritorno di fiamma: è perfetto per Pioli!

News Milan, mercato: torna di moda un nome, sarebbe l’ideale per Pioli

MILAN NEWS – Dopo i botti di inizio mercato da parte del Milan, con gli acquisti di Sandro Tonali e Brahim Diaz, dalle parti di Milanello si studiano altri colpi di valore assoluto. Maldini e Massara vogliono regalare al tecnico Pioli una squadra capace di competere su tre fronti grazie ad un rosa più lunga della scorsa stagione. Fra le priorità della dirigenza meneghina ci sarebbe l’acquisto di un altro centrocampista (Bakayoko in pole) e un ulteriore colpo nel reparto avanzato, magari favorito dalla cessione di Paquetà. Secondo Tuttosport, il Milan continuerebbe a seguire la pista che porta a Rodrigo De Paul dell’Udinese, come alternativa al francese del Chelsea. Il centrocampista bianconero rappresenterebbe il profilo ideale perché permetterebbe sia di completare l’attacco rossonero, sia di avere una valida alternativa a centrocampo. Ecco allora che con un solo colpo Maldini risolverebbe due “problemi”: mezzala e trequartista con un solo, grande, giocatore. Ovviamente, in caso di arrivo del 26enne argentino, Bakayoko resterebbe in Inghilterra. La nota dolente è il prezzo del calciatore: Pozzo chiede 35 milioni di euro, ma la volontà di De Paul di andare a giocare in una grande squadra e la possibilità di intavolare una trattativa sulla base di un prestito, potrebbero sbloccare l’operazione. Attenzione alla concorrenza del Leeds di Bielsa, che starebbe corteggiando da tempo il suo connazionale e a svariati club di Serie A che continuerebbero a guardare con interesse al destino del trequartista dell’Udinese. Ma non è finita qui. Ora cambia tutto, in arrivo pesanti cessioni e nuovi grossi colpi: ecco la probabile formazione rossonera del prossimo anno! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA