News Milan – Novità clamorose! Insieme a Chiesa può arrivare anche…

News Milan, arriva la notizia che fa sognare i tifosi rossoneri

MILAN NEWS – Non è di certo un mercato per cuori deboli quello che sta portando avanti il Milan quest’anno. I tifosi rossoneri non possono che essere entusiasti del fatto che la dirigenza meneghina stia puntando su calciatori di grande spessore per agguantare obiettivi prestigiosi nella stagione che sta per partire. Proprio in queste ore è arrivata l’ufficialità dell’acquisto a titolo definitivo di Ante Rebic dall’Eintracht di Francoforte, un altro tassello per il reparto avanzato del Diavolo è stato sistemato. Ora bisogna intervenire con urgenza nel reparto arretrato, anche se le ultime notizie che arrivano parlano di un possibile colpo sensazionale in attacco.

Secondo La Gazzetta dello Sport il Milan è tornato alla carica per Milenkovic della Fiorentina, ma la risposta da parte del club toscano è stata stupefacente: “Vendete Milenkovic?”. “No, non lo cediamo. Magari possiamo parlare di Chiesa…”. Commisso sembrerebbe aver puntato i piedi per il centrale serbo, ma incredibilmente ha aperto alla cessione del suo gioiello più prezioso. L’ala destra della Viola non intenderebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2022, ecco allora che a Firenze sta balenando l’idea di affrontare la questione Chiesa in un modo diverso. Il tecnico rossonero Pioli si sfrega le mani, ora il suo pupillo può davvero raggiungerlo a Milanello.

La Fiorentina infatti, starebbe seriamente pensando ad uno sconto. Sì, avete capito bene. Ricordate i prezzi sparati all’inizio dal club toscano? Ora Chiesa, potrebbe muoversi per soli 40 milioni. E non più per 60. Con la sempre più probabile partenza di Paquetà e qualche altra cessione (vedi Krunic), è possibile credere che uno dei sogni di Pioli possa diventare realtà, per un Milan che si candiderebbe seriamente ad essere un’outsider con i fiocchi per il titolo. Visto che a quanto pare, oltre a Chiesa, i rossoneri starebbero lavorando anche su qualche altro nome a sorpresa. Una sorta di Mister X che, stando alle nostre indiscrezioni, potrebbe arrivare dall’Inghilterra. Maldini infatti, sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA