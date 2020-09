News Milan – Mercato, c’è un’idea che spaventa i tifosi rossoneri: i dettagli

News Milan, spunta il nuovo piano sul futuro di Donnarumma: i dettagli

MILAN NEWS – Viste le difficoltà incontrate per arrivare al rinnovo di Ibrahimovic, che sembrava dovesse essere quasi scontato, non stupisce la tensione che si respira in merito al prolungamento dell'altro fuoriclasse del Milan, Gigio Donnarumma. Il prossimo 30 giugno 2021 il portiere della Nazionale potrà accasarsi altrove a parametro zero. Il suo procuratore Mino Raiola avrebbe chiesto addirittura 10 milioni netti a stagione per firmare con il Diavolo, cifra ritenuta eccessiva dal club meneghino che rimane fermo sulla sua proposta di 6 milioni. Sono in tanti a sostenere che dietro questo tira e molla potrebbe esserci qualche big europea interessata all'affare Donnarumma a costo zero, fra queste anche la Vecchia Signora. Secondo il portale Calciostyle.it, potrebbe aprirsi la possibilità di un compromesso che prevederebbe il prolungamento del numero 99 rossonero fino al 2022, ma la cessione del portiere il prossimo anno. I bianconeri sono grandi estimatori del classe '99 campano e sarebbero pronti a mettere sul piatto sia una cifra cash che due contropartite tecniche. In particolare gli ultimi nomi che circolano sarebbero quelli di Mattia Perin, in prestito al Genoa in questa stagione e di Daniele Rugani, profilo gradito alla dirigenza del Milan. Ricordiamo che si tratterebbe di una trattativa da concretizzare solamente il prossimo anno. L'arrivo di un secondo portiere di sicuro affidamento come Tatarusanu e l'eventuale approdo di Perin potrebbero risolvere il problema della porta rossonera ed in più arriverebbe a Milanello un difensore ancora relativamente giovane come Rugani (26) voglioso di rilanciarsi dopo le stagioni bianconere in chiaroscuro.