News Milan – Colpo da scudetto in arrivo? L’affare sarebbe fenomenale

News Milan, in arrivo un colpo da scudetto?

MILAN NEWS – Dopo l’arrivo di Tonali, il Milan sogna un altro grande prospetto del calcio nostrano. La linea dettata dalla proprietà impone a Maldini e soci di puntare sullo sviluppo di giovani talenti, meglio se italiani e di grande prospettiva. È proprio l’identikit a cui risponde Federico Chiesa. Per cui pare si stiano aprendo degli spiragli di mercato, e che potrebbe rivelarsi un vero colpo da scudetto. Un affare che alzerebbe notevolmente l’asticella in termini di ambizioni e prestazioni. Il colpo Chiesa sarebbe davvero fenomenale per il Milan, non soltanto per il valore assoluto del giocatore, ma anche per altri fattori.

Come ricorda anche Gazzetta.it, su cui oggi è comparsa un’ampia analisi della possibile operazione Chiesa, il gioiellino viola è stato lanciato da Stefano Pioli. Che non vedrebbe l’ora di ritrovarlo in rossonero. Si tratta di un giocatore particolarmente duttile, provato in diversi ruoli. Ma analizzando i numeri del classe ’97, risulta evidente che il suo ruolo naturale sia quello di esterno d’attacco. Al Milan potrebbe dunque rilevare il posto di Castillejo, attualmente il meno propositivo dei tre incursori che agiscono alle spalle di Ibrahimovic. Nel dialogo con Ibra, o eventualmente nell’alternanza con lo svedese, risiederebbe la vera svolta del colpo Chiesa.

La sua ottima predisposizione all’inserimento e la rapidità di movimento lo rendono un compagno potenzialmente perfetto per Zlatan, capace di imbucare con continuità i compagni particolarmente rapidi. Non solo, Chiesa potrebbe anche agire da vice di Ibrahimovic: è stato già impiegato da punta centrale e potrebbe dare una velocità all’attacco rossonero in caso di necessità. L’affare Chiesa porterebbe dunque varietà di soluzioni e una grossa aggiunta di talento, proiettando il Milan in una dimensione decisamente più vicina a quella delle squadre che punteranno allo scudetto. Nel frattempo, Maldini sogna anche altri 10 colpi (quasi) impossibili: almeno 4 possono arrivare davvero! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA