News Milan – Mercato, arriva la smentita in diretta tv: non lo prenderanno

News Milan, Luciano Moggi smentisce una notizia uscita ieri: “Non succederà”

MILAN NEWS – Il mercato si è chiuso da pochi giorni. La dirigenza rossonera ha messo a disposizione di mister Pioli una rosa di alto livello con la quale puntare con fiducia agli obiettivi stagionali. Nonostante il termine ufficiale delle trattative, ci sono tantissime voci e indiscrezioni che si rincorrono riguardo alla nuova sessione di gennaio distante appena tre mesi. Una delle notizie più clamorose di ieri, è stata smentita in diretta tv da Luciano Moggi.

Nella giornata di ieri da Sky Sport arrivavano aggiornamenti importanti sulla situazione contrattuale di Donnarumma e Calhanoglu. Emanuele Baiocchini faceva un distinguo importante fra i due casi, spiegando come fra il turco ed il Milan ci fosse una grossa distanza sulle cifre per il rinnovo. Inoltre, fra le pretendenti più accreditate per l’acquisto (a parametro zero a giugno) del numero dieci rossonero veniva segnalata la Vecchia Signora. L’ex dirigente dei bianconeri Luciano Moggi, intervenuto durante la trasmissione Diretta Mercato su 7 Gold, ha un’opinione diversa sul futuro di Calhanoglu: “La notizia che ho io è che non andrà alla Juventus”.

Moggi aggiunge anche: "I bianconeri hanno preso diversi calciatori a parametro zero lo scorso anno, come Rabiot e Ramsey, garantendogli ingaggi molto alti. Non faranno lo stesso con Calhanoglu. Non lo prenderanno". Al di là della smentita dell'ex dirigente, non c'è alcuna certezza sulla partenza di Calhanoglu. Nelle prossime settimane andrà sicuramente in scena un incontro fra gli agenti del calciatore e la dirigenza del Milan per provare a trovare un'intesa.