News Milan – Maldini ha già in pugno il talento che sta incantando la Serie A!

News Milan – Maldini ha in pugno il talento che sta incantando in Serie A

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Tommaso Pobega sta stupendo tutti. Centrocampista di uno Spezia che ieri ha ampiamente sconfitto il Benevento per 3-0, si trova in prestito dal Milan. Centrale di centrocampo che può giocare anche da mezzala; abile tiratore dalla lunga distanza, non disdegna affatto gli inserimenti offensivi. E lo sta dimostrando in queste prima parte di stagione con già due gol all’attivo. Con la rete di ieri sera infatti, Pobega diventa il secondo calciatore più giovane di tutta la Serie A a segnare almeno due reti in quest’avvio di campionato: l’unico a batterlo in questa speciale graduatoria è Dejan Kulusevski.

LE SUE PAROLE – Il calciatore del club ligure è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per raccontare proprio il suo buon momento: “”Italiano mi sta dando tanto, sono fortunato che lui fosse un centrocampista come me e mi spiega tante cose in settimana. C’è tanto da migliorare, cerco di sfruttare spesso gli inserimento. Cerco di dare il mio apporto in fase offensiva che in quella difensiva, bisogna imparare a gestire meglio i momenti della partita. Il lavoro poi paga, il desiderio è quello di salvarci. Io come Mikhailichenko? Il mio modello è Schweinsteiger, un giocatore che mi piaceva tantissimo”.

IL SUO FUTURO – Il Milan però, resta la sua casa. In estate inizialmente l'idea era di tenere Pobega nelle rotazioni della rosa di Stefano Pioli. Questo però prima che arrivasse Sandro Tonali. Così la dirigenza rossonera, non volendo perderlo, ha deciso di mandarlo in prestito con diritto di riscatto allo Spezia. Scelta questa che al momento sta pagando. Lo Spezia potrò quindi esercitare un diritto di acquisto a fine stagione. Ma non finisce qui. L'opzione prevista infatti è sì questa, ma non si ferma qui. Maldini è riuscito ad assicurarsi un controriscatto a proprio favore, così da non perdere il controllo sul giocatore.