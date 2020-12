News Milan – Maldini a sorpresa: “Ecco il primo obiettivo per gennaio!”

MERCATO MILAN –In questa prima parte di stagione il Milan ha dimostrato di tenere una buona fase difensiva. I centrali titolari, Simon Kjaer e Alessio Romagnoli, infatti, hanno spesso offerto prestazioni all’altezza delle ambizioni del club rossonero. La situazione del capitano, comunque, resta da decifrare. Mino Raiola, agente del difensore classe 1995, vorrebbe un importante aumento di stipendio per il suo assistito, che già percepisce 3.5 milioni di euro a stagione. Secondo il quotidiano, il procuratore italo-olandese vorrebbe portare l’ingaggio di Romagnoli a 5 milioni di euro. Cifra che, al momento, fa storcere il naso alla dirigenza milanista.

Al numero 24 danese e al numero 13 azzurro, però, devono essere aggiunte alcune alternative di livello. Mateo Musacchio, Matteo Gabbia e Leo Duarte, in primis, non garantiscono sempre le dovute certezze. Per questo motivo che Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, si muoverà sul mercato a gennaio per un nuovo difensore centrale. “Tra te e il reparto scouting – ha raccontato a DAZN l’ex capitano del Milan – devi iniziare a conoscere quello che tu vuoi e loro magari ti dicono quello che ha funzionato statisticamente negli ultimi cinque anni rispetto ai cinque anni precedenti. Parliamo ad esempio della difesa.

“Un difensore per me è abbastanza facile da leggere, ma prima veniva richiesto un giocatore che stava bene in un reparto, adesso andrei a prendere un giocatore che è forte nell’uno contro uno, poi gli insegni a stare bene nel reparto. La cosa difficile da insegnare è la forza nell’uno contro uno, la concentrazione, è una cosa che manca. In questo momento, soprattutto per la nostra maniera di giocare ma anche la situazione del calcio in generale, andrei a prendere un difensore forte nell’uno contro uno, al quale poi l’allenatore possa insegnargli di stare all’interno di un reparto”. E Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA