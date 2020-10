News Milan, Maldini smentisce tutto: non c’è nulla di vero!

News Milan, stroncata sul nascere una voce che era circolata nelle ultime ore

MILAN NEWS – Nell’incontro andato in scena nella giornata di ieri fra la dirigenza rossonera e i media, sono arrivati importanti chiarimenti su alcune questioni che stanno imperversando in casa Milan. C’è stata la conferma che il denaro risparmiato nel mercato estivo sarà reinvestito nella sessione invernale per garantire ulteriori rinforzi a Pioli. Si è parlato, ovviamente, della situazione contrattuale di Donnarumma e Calhanoglu. E’ arrivata anche una smentita di Maldini riguardo ad una indiscrezione che aveva accesso l’entusiasmo dei supporter del Diavolo.

Secondo il Corriere dello Sport il direttore tecnico rossonero avrebbero precisato a chiare lettere che non ci saranno ulteriori innesti attingendo dagli svincolati. “Il mercato è finito”, sarebbe questa la frase pronunciata da Maldini che avrebbe definitivamente chiuso le porte all’approdo di Mario Mandzukic alla corte di Pioli. Vista la reiterata positività di Ibrahimovic e l’emergenza riscontrata nelle partite iniziali a causa di qualche infortunio o squalifica di troppo nel reparto avanzato, era circolata l’ipotesi di un approccio per il 34enne croato. Non è uscito direttamente il nome dell’ex bianconero, ma si è ribadita la volontà anche in futuro di puntare su profili giovani. Il Milan, quindi, rimarrà con questo parco attaccanti fino al termine della stagione?

Ci saranno da considerare vari fattori, in primis la tenuta fisica di Ibrahimovic. Fondamentale sarà anche capire se uno fra Rebic e Leao potrà garantire costanza di rendimento nel ruolo di centravanti. Valutare con cura se il giovane Colombo sia pronto per sostituire Ibra anche in match più impegnativi. Ci sono circa tre mesi per chiarirsi le idee su questi punti, un vice Ibra non sarà scelto fra gli svincolati, ma a gennaio potrebbe succedere di tutto. Maldini, infatti, starebbe già lavorando sui colpi che è stato costretto a rimandare a gennaio. Ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA