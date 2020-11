News Milan – Gazidis dice sì: parte l’assalto da 25 milioni a gennaio!

News Milan – Gazidis dà il via libera al colpo da 25 milioni

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Dominik Szoboszlai non è mai stato così lontano dal suo club di appartenenza, la Red Bull Salisburgo. Il suo club sta conducendo un campionato eccezionale: primo posto con 19 punti in 7 partite. A seguire ci sono il Rapid Vienna a 2 lunghezze e il LASK a 3. E questo anche e sopratutto grazie al talento classe 2000. Jesse Marsch, allenatore del Salisburgo, ha parlato di Dominik Szoboszlai ai microfoni di ‘Futbol Podcast’. Queste sono state le sue dichiarazioni: «Szoboszlai piace a tanti grandi club perché è un talento incredibile. Penso che a gennaio lascerà il Salisburgo e andrà a giocare altrove. In ogni caso, vediamo cosa succede, ma sarei proprio sorpreso se dovesse restare con noi oltre il mercato invernale».

LE PAROLE DELL’AGENTE – Della situazione ne è convinto anche il suo rappresentante Matyas Esterhazy che ha parlato così al portale ungherese DIGI Sport: “Ogni volta che fa una bella partita le voci si intensificano, ma la nostra idea non cambia. Tutti questi feedback che arrivano dimostrano che siamo sulla strada giusta. Non so se partirà a gennaio o in estate, ma la cosa importante è che trovi un club in cui abbia buone possibilità di giocare e di proseguire nella sua crescita iniziata al Salisburgo. Non è un segreto il fatto che si stia avvicinando il momento di lasciare il campionato austriaco. Sta dimostrando ogni settimane di essere ad un grande livello, in campionato, in Champions o in Nazionale”.

PRONTI ALL’ASSALTO – Insomma, la strada sul futuro di Szoboszlai sembra tracciata e il Milan è in piena corsa. Per accaparrarselo però deve anticipare l’assalto a alla sessione di calciomercato invernale. Perchè sul talento ungherese c’è la fila. In particolar modo è forte il pressing anche di Arsenal, Psg e Real Madrid. Clausola rescissoria fissata a 25 milioni e Maldini non vuole farsi sfuggire l’occasione. Szoboszlai è solo uno dei grandi obiettivi del Milan per un grande mercato di gennaio. Quattro addii in casa rossonera, cinquanta milioni in cassa per tre colpi da Champions! >>>LEGGI LA NOTIZIA