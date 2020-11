Calciomercato Milan – Che colpo in Olanda: “Al Milan per 30 milioni”

Calciomercato Milan – Colpo da 30 milioni dall’Olanda

ULTIME NEWS MERCATO MILAN –Fino a Natale il Milan sarà chiamato ad un vero e proprio tour de force, con tre partite a settimana tra campionato ed Europa League. La squadra di Stefano Pioli dovrà dare un’ulteriore dimostrazione di solidità e compattezza per uscire indenne da un periodo che prevede sfide delicatissime per l’economia della stagione. In un mese si riuscirà probabilmente a definire la vera dimensione di questo Milan, compresi i reali obiettivi a cui potrà ambire. Poi, con l’apertura del mercato invernale, la società darà una mano al mister, con un innesto importante nel reparto arretrato. Il club dovrà anche decidere se ingaggiare un vice-Ibrahimovic già a gennaio o se rimandarne l’acquisto direttamente a giugno.

Per la difesa i profili valutati sono tanti. La dirigenza sta monitorando con attenzione sia giocatori di esperienza, come Nikola Maksimovic del Napoli, sia giovani di prospettiva. Su tutti Ozan Kabak, in forza allo Schake 04. Nelle ultime ore, però, un nuovo nome si sarebbe aggiunto alla lista. Come riferiscono i media inglesi, Maldini avrebbe puntato gli occhi su Perr Schuurs, difensore centrale dell’Ajax. Tra pochi giorni compirà 21 anni. Attualmente conta 18 presenze nel campionato olandese, con un gol all’attivo. Inoltre ha accumulato 6 apparizioni in Champions League. Oggi è il centrale titolare dell’Ajax assieme a Blind. Poche settimane fa ha affrontato anche l’Atalanta, proprio nella massima competizione europea. Con la squadra di Amsterdam ha già vinto un campionato, una coppa nazionale e una supercoppa.

Si tratta, dunque, di un giocatore giovane ma con una discreta esperienza, anche a livello internazionale. Tuttavia, il Milan deve guardarsi da una concorrenza agguerrita. Soprattutto da parte del Liverpool. Come riferisce il quotidiano britannico ‘The Sun’, i Reds vorrebbero acquistare proprio Schuurs, a gennaio, per sopperire al lungo infortunio di Van Dijk. Dopo aver affrontato l’Ajax in Champions, Jurgen Klopp sarebbe rimasto stregato dal giovane centrale olandese, tanto da averlo espressamente richiesto per rinforzare il pacchetto difensivo del suo Liverpool. L’Ajax, bottega sempre molto cara, chiede almeno 30 milioni di euro. Un’eventuale asta, però, potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo. Ecco perché, per Maldini, sarà fondamentale provare a giocare d’anticipo. Intanto la società deve risolvere il caso Calhanoglu. Maldini però non si farà trovare pronto in caso di addio di Calha, sono pronti già quattro grandi trequartisti da prendere subito a gennaio! >>>LEGGI LA NOTIZIA