News Milan – Di Marzio sorprende tutti: l’annuncio in diretta su Sky

News Milan – Di Marzio lo annuncia in diretta su Sky

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Con 7 goal nelle prime 6 giornate di campionato e uno in Europa League Zlatan Ibrahimovic è il miglior marcatore del Milan in questo inizio di stagione. Lo svedese è stato fino ad ora grandissimo protagonista. Si è dimostrato, nonostante l’età lo porti alla soglia dei 40 anni, ancora dominante e, sopratutto, decisivo sul campo e fondamentale fuori; il suo carattere, la sua personalità e la sua leadership, infatti, sono utilissimi ad un Milan giovane e voglioso di crescere in mentalità.

Ibrahimovic ha un contratto con il club di via Aldo Rossi fino al giugno 2021, ma, se l’andazzo di questi primi due mesi di stagione dovesse essere confermato, non è escluso che il suo rapporto sul campo con il Milan possa continuare anche nella prossima stagione. Come riporta Gianluca Di Marzio, però, il suo rinnovo non è affatto una priorità al momento. L’esperto di mercato di SkySport si è così espresso sull’argomento: “Il discorso su un eventuale rinnovo di Ibrahimovic, in questo momento, non è prioritario. La società si sta concentrando su altri prolungamenti ovvero quello di Donnarumma e Calhanoglu ma nelle ultime ore non si sono registrati grandi passi avanti”.

Non è escluso, comunque, che la dirigenza possa entrare in contatto con Raiola per la situazione legata ad Ibrahimovic nel momento in cui si starà trattando quella legata a Gigio Donnarumma. A questo proposito, la settimana prossima, quella della pausa delle nazionali, Maldini e Massara incontreranno Mino Raiola; si parlerà del rinnovo del portiere e potrebbe essere l'occasione per parlare anche del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic.