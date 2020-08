News Milan, da Sky arriva una voce pazzesca: nuovo ribaltone in vista?

News Milan, gira una voce incredibile: nuovo ribaltone in società?

MILAN NEWS – L'ultima pesante decisione della società sembrava aver scongiurato l'ennesima rivoluzione societaria, ma a quanto pare la possibilità di un nuovo stravolgimento di Casa Milan esiste ancora. Quando Gazidis ha deciso di continuare con Pioli e Maldini, allontanando il nome di Rangnick che aleggiava da mesi in orbita Milan, sembrava aver puntato su continuità e meritocrazia. Ma ora circola una nuova voce riguardo alle scrivanie rossonere: un'indiscrezione che vedrebbe un nuovo avvicendamento e, forse, qualche addio pesante. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, la proprietà starebbe valutando seriamente il ritorno di Ariedo Braida. Il veterano rossonero, dirigente del Milan per quasi 20 anni e artefice di un'infinità di successi, potrebbe presto tornare a Milanello. Non è stato ben specificato quale dovrebbe essere il suo ruolo e questo lascia ampio spazio alle speculazioni. Dal 1986 al 2013 Braida ha ricoperto prima il ruolo di direttore generale e poi quello di direttore sportivo. Il rientro di un nome così pesante nell'asse dirigenziale potrebbe sconvolgerne gli equilibri, magari costringendo qualcuno a liberare la scrivania. La proprietà potrebbe anche pensare di offrire a Braida un ruolo di minor peso, magari più orientato verso la consulenza. Ma se così non fosse, uno tra Paolo Maldini e Ricky Massara potrebbe rischiare il proprio posto. Bisognerà capire se e come queste ultime indiscrezioni verranno confermate, ma si tratta di voci che aprono a una serie di scenari infinitamente diversi, in ognuno dei quali il Milan può andare incontro ad una nuova rivoluzione anche dal punto di vista tecnico.