Calciomercato Milan, l’annuncio di Di Marzio: “Mi risulta che…”

Calciomercato Milan, Di Marzio conferma un’ottima notizia per i rossoneri

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – In questo momento la priorità assoluta in casa Milan è senza dubbio il match di giovedì sera contro la Shamrock Rovers. Dal superamento dei tre step che attendono i rossoneri e dalla conseguente qualificazione alla fase a gironi del torneo continentale potrebbero dipendere gli ultimi botti di mercato messi in cantiere dal duo Maldini-Massara. Intanto però, il mercato va avanti in casa rossonera.

Nonostante le smentite di rito infatti, il Milan rimane vigile sui gioielli della Fiorentina Milenkovic, Pezzella e Chiesa. Gianluca Di Marzio, durante Sky Speciale Calciomercato, ha svelato quale sia la situazione in casa viola. “Secondo quanto ci risulta, Pezzella, Milenkovic e forse Chiesa non sembrano intenzionati a rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina”. L’annuncio del noto esperto di mercato risulta essere un ghiotto assist per il club di via Aldo Rossi.

Analizziamo un attimo la situazione attuale. Maldini da una parte e Pradé dall'altra smentiscono che ci sia una trattativa in corso fra le due società per i calciatori della Fiorentina, ma ricordiamo che dichiarazioni dello stesso tenore avevano caratterizzato anche i giorni precedenti il colpo Tonali. Commisso si trova in un vicolo cieco: o cede quest'anno i suoi gioielli ad un prezzo ragionevole o si ritroverà nel 2021 a doverli svendere per non perderli a zero nel 2022. Insomma il Milan rimane guardingo, consapevole che uno sconto da parte del club toscano dovrà esserci per forza di cose. Come per l'operazione Tonali (che ha voluto fortemente vestire la maglia rossonera), anche nella vicenda dei tre big viola, la loro volontà sarà decisiva ai fini delle trattative.