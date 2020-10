News Milan – Circola una voce pazzesca: i tifosi possono sognare!

.

News Milan, dalla Spagna una voce clamorosa: Gazidis ha deciso!

MILAN NEWS – Dopo aver concluso il mercato con qualche lacuna di troppo, è tempo di rinnovi a Casa Milan. La dirigenza aveva rimandato la gestione delle questioni più spinosi al termine della sessione: sono diverse le trattative ancora da imbastire e le situazioni difficili da sbrogliare. Tra queste c’è sicuramente il rinnovo di Gigio Donnarumma, asset fondamentale per il Milan, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Le discussioni sul futuro del portierone vanno affrontate con il super agente Mino Raiola, già pronto da mesi a strappare un accordo migliore per il suo assistito.

Si è parlato molto delle idee del Milan sulla questione Donnarumma, il cui ingaggio supera di molto il tetto stabilito dalla proprietà. Il nodo più ostico da sciogliere riguarderebbe la clausola rescissoria, che Raiola vorrebbe fissare ad un prezzo bassissimo in caso di mancata qualificazione alla Champions League. Ma proprio su questo fronte arriva una notizie che farà felicissimi i tifosi rossoneri. Secondo quanto riferito dal portale specializzato todosfichajes.net, l’accordo tra il Milan e Raiola sarebbe vicinissimo.

Gazidis sarebbe pronto a fare un’eccezione per Donnarumma, offrendogli un contratto da 8 milioni netti a stagione (attualmente ne percepisce 6) valido fino al 2025. La clausola rescissoria sarebbe invece da fissare intorno ai 90 milioni di euro, cifra assolutamente coerente con il valore di mercato del giocatore. Se questa indiscrezione dovesse essere verificata, il Milan blinderebbe finalmente il suo gioiello più prezioso. Inolre, i tifosi potrebbero continuare a goderselo senza avere più dubbi sul futuro. Sarebbe un segnale fortissimo, che renderebbe perfettamente l’idea della serietà del progetto Milan. Ma non finisce qui, perché dopo un mercato chiuso senza botti finali, Maldini sta già lavorando sui colpi che è stato costretto a rimandare a gennaio. Ecco tutte le 20 idee ancora calde per il futuro! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA