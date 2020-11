News Milan – Ceccarini a sorpresa: “Maldini lo prende per 25 milioni”

News Milan – Ceccarini conferma: “Maldini lo vuole per 25 milioni”

ULTIME NEWS MERCATO MILAN -Non c’è due senza tre. Oltre al never say never, deve vigere questo noto modo di dire in casa rossonera. Il Milan proverà, per la terza volta, l’affondo per Dominik Szoboszlai, stella 20enne in forza al Salisburgo e che, al debutto in Champions, ha infilato una serie di prestazioni eccellenti arricchite da quattro gol, di cui due spettacolari.

Età, ruolo, talento e classe, dunque, farebbero proprio al caso del progetto Milan. Anche il prezzo: una clausola lo indica a 25 milioni di euro (più il 20% sull’eventuale rivendita). Vengono anche pattuiti i termini del contratto del giocatore: un quinquennale da 1,8 milioni netti più bonus. Nel frattempo Szoboszlai ha rinnovato il contratto con il Salisburgo sino al 2023 con uno stipendio di 2 milioni netti l’anno, ma il Milan, che potrebbe esserci guadagnato una sorta di priorità, ha tutta l’intenzione di riuscirci al terzo tentativo.

A confermare queste voci è l’esperto di mercato Niccolò Ceccarini: “A gennaio come più volte detto la priorità è il difensore centrale ma il Milan guarda anche a giugno e uno dei giocatori sotto la lente di ingrandimento è sicuramente Dominik Szoboszlai del Salisburgo, con cui ha rinnovato il contratto fino al 2023. Ha una clausola di 25 milioni ma è un centrocampista di grandissima qualità e prospettiva. Il Milan ci ha pensato molto anche la scorsa estate poi I rossoneri hanno puntato tutto su Tonali. Un’eventuale qualificazione in Champions League potrebbe aiutare anche a fare un investimento del genere. Per ora solo pensieri, il centrocampista ungherese però piace molto alla società rossonera”. Nel frattempo però si pensa al mercato di gennaio e Gazidis ha dato il via libera ad un gran colpo: ecco la lista di Maldini per puntare alla Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA