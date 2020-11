News Milan – È caos Calhanoglu: la notizia può ribaltare i rossoneri!

News Milan, pesanti novità sul fronte Calhanoglu!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, numero 10 del Milan, è uno di quelli in scadenza nel 2021 e uno di quelli su cui si sta dibattendo negli ultimi giorni. A Casa Milan è ben chiaro che il rischio di perdere a zero il turco, in scadenza nel giugno 2021, sia decisamente alto. Pertanto la società ha giù iniziato a muoversi per evitare quella che sarebbe davvero una cattiva mossa di mercato. Ciò che giustamente preoccupa il tifoso rossonero oggi è il rendimento di Hakan che, viste le sue ultime prestazioni, forse sta risentendo di questo momento di incertezza sul suo futuro.

I contatti tra Gordon Stipic, nuovo agente del turco, e i plenipotenziari rossoneri si sono interrotti dopo l’offerta del Milan e la risposta di Hakan. Il Milan ha ritoccato l’attuale ingaggio di 2,5 milioni. La cifra è stata portata dai 3 ai 3,5 milioni. La richiesta del numero 10 milanista, invece, sembra vicina ai 6-7 milioni di euro. Insomma, si tratta della cifra che oggi guadagna Ibrahimovic.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, il manager Gordon Stipic avrebbe offerto Calhanoglu anche alle due più grandi rivali del Milan. Questo, secondo il giornale torinese, avrebbe scatenato non poche polemiche a Milanello: “A prescindere – scrive Tuttosport – da come andrà a finire la sua vicenda, Hakan Calhanoglu ha scavato un bel fossato tra se stesso e il Milan, inteso a 360 gradi. Quindi non solo come dirigenti e società, ma proprio come tutto l’ambiente. Se l’entourage del turco ha deciso di chiedere 7 milioni di euro a stagione per rinnovare il contratto, è ovvio che avrà le spalle ben coperte da una società che, potendo non pagare il cartellino, è disposta a un notevole esborso economiche”. Paratici e Marotta sono, d’altronde, in pole per il turco. Prima di risolvere la grana Calhanoglu, Maldini vuole chiudere un mercato di gennaio da urlo. Arriveranno tre colpi, ecco la lista rossonera per la Champions! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA