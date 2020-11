News Milan – È partita l’asta: Maldini lo vuole a tutti i costi!

MILAN NEWS – La tenuta difensiva del Milan nel post lockdown è stata certamente una delle basi su cui sono basati i 24 risultati utili consecutivi raccolti da Ibrahimovic e compagni negli ultimi mesi. La coppia Kjaer-Romagnoli, infatti, ha dato e sta dando garanzie importanti, sopratutto grazie alle prestazioni granitiche del difensore danese, capace di mettere la museruola agli attaccanti avversari e di sopperire, talvolta, alle mancanze dei compagni di reparto.

Per una squadra che vuole ambire a obiettivi sempre più importanti, è necessario aumentare la forza del pacchetto arretrato, sia a livello qualitativo che numerico. Ecco perché Maldini, già nella scorsa estate, aveva messo in lista diversi difensori centrali, senza però riuscire a chiudere la falla nella rosa rossonera; a gennaio, però, le cose cambieranno e con ogni probabilità a Pioli sarà regalato un nuovo difensore centrale di livello. E già da diversi mesi Maldini ha in mente un solo grande obiettivo.

Primo nome sulla lista dell'ex capitano rossonero e di Massara è sempre Nikola Milenkovic, numero 4 della Fiorentina. Il classe 1997 viene valutato 25 milioni di euro dalla dirigenza viola, con il Milan che, nonostante le esose richieste, ha tutto l'interesse e la voglia di andare avanti con la trattativa. Il club rossonero dovrà, però, combattere anche con due concorrenti estere; come riportato da La Nazione, infatti, per Milenkovic sarà corsa a tre: oltre ai rossoneri presenti anche Manchester United e Tottenham. Il Milan è in vantaggio per la priorità acquisita nel muoversi per tempo sul difensore serbo. Fondamentale sarà anche la volontà di Milenkovic, che dovrà decidere se rimanere in Italia o se accettare le ricche offerte inglesi.