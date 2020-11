News Milan – Accordo a un passo: Maldini chiuderà nei prossimi giorni!

News Milan – Accordo vicinissimo, Maldini ora può chiudere

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Il futuro di Gianluigi Donnarumma è tutto ancora da scrivere. L’estremo difensore classe 1999 ha un contratto che lo lega al club rossonero in scadenza nel giugno 2021. Vi è dunque estrema necessità di giungere quanto prima ad un accordo. Il procuratore del portiere italiano è Mino Raiola. Ben noto dunque come qualsivoglia trattativa che veda presente la gente plenipotenziario, risulti particolarmente difficile. L’ultima volta che ci siamo trovati ad una situazione simile, alla guida del Milan c’erano Fassone e Mirabelli. Questi, dopo una lunga ed estenuante trattativa, riuscirono a strappare un rinnovo di contratto a cifre però faraoniche per un calciatore giovanissimo.

IL VOLERE DI RAIOLA E LE PAROLE DI GIGIO CAPITANO – Ciò che Raiola dice è semplice: un talento di 20 anni, nel periodo più importante della carriera, non può continuare a lottare per il quinto o il sesto posto e continuare a godersi lo spettacolo della Champions League in tv. Proprio nell’ultima sfida disputata giovedì contro il Lille, Donnarumma si è così espresso in occasione del privilegio di indossare la fascia di capitano, complice l’assenza di Romagnoli: “Un orgoglio essere capitano del Milan, però la fascia è di Alessio. Gliela consegnerò già domenica, probabilmente. Però ti dà qualcosa in più”. E ancora: “Voglio diventare il miglior portiere e vincere più titoli possibili con il Milan”.

ACCORDO VICINO, SI PUO’ CHIUDERE A META’ STRADA – La volontà del calciatore pare dunque netta: Gigio vuole rimanere ancora il Milan che ora tratta un rinnovo sempre più vicino: la distanza tra le parti si è accorciata sensibilmente nelle ultime ore e si può chiudere a 7 milioni. L’unico nodo resta la clausola: Raiola la chiede, il club preferirebbe non avere vincoli legati ai piazzamenti. Ora la palla passa a Maldini che dovrà essere bravo a tenersi stretto il suo giovane campione. In queste ore però l’infortunio di Ibra apre un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA