Calciomercato Milan – Vittoria e grande apertura di Maldini: che colpo per l’attacco!

Calciomercato Milan – Vittoria e grande apertura di Maldini!

ULTIME NEWS MERCATO MILAN – Maldini e dirigenza rossonera si muovono sul mercato per cercare di regalare rinforzi al tecnico Stefano Pioli. Il club guida la classifica e le aspettative nei confronti della squadra si sono notevolmente alzate nelle ultime settimane. Ecco che dunque con l’approssimarsi della sessione invernale, i movimenti e i nomi si stanno intensificando. Su tutti, spicca il nome del centrocampista offensivo, Florian Thauvin. Si tratta di un calciatore francese, ala o attaccante dell’Olympique de Marseille e della nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. Classe 1993, quindi di base non perfettamente rientrante nelle richieste di Elliott, che sembra puntare specie sui giovani. Nell’ottica prò di aggiungere a questi un pò di esperienza, ecco che l’occasione Thauvin sarebbe ideale.

LE PAROLE DI MALDINI – Florian è infatti in scadenza con il club di appartenenza nel 2021 e sono diverse le squadre che si sono fatte sotto nell’ultimo periodo. Il francese sta dimostrando di essere un giocatore di indubbio talento, come confermato dal direttore dell’area tecnica rossonera, Paolo Maldini. “Thauvin è un giocatore che a giugno sarà a fine contratto, quindi dal punto di vista economico è interessante. È un giocatore di alto livello anche se, per l’età che ha, non è esattamente il prototipo di calciatore che abbiamo preso in questi due anni. Ma quello che diciamo sempre noi è che il mix giusto è quello formato da tanti giocatori giovani insieme a giocatori con un pochino di esperienza in più. Thauvin è sicuramente un profilo che va seguito”.

IL COMMENTO DI THAUVIN – La risposta non si è fatta attendere nel corso di una intervista a ‘Telefoot’. “Queste sono le cose che ti rendono felice, quando una leggenda parla così bene di te. Ovviamente mi ha commosso e lo ringrazio moltissimo”, ha detto Tahivin. Un’apertura netta dunque, per quello che ha molto l’aria di essere il prossimo colpo rossonero sul mercato. E l’infortunio di Ibra ha aperto un’emergenza in attacco. Maldini è già pronto a prendere un vice-Ibra di grande livello, sono tre i bomber nel mirino del direttore tecnico rossonero! >>>LEGGI LA NOTIZIA