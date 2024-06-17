Nazionali, Thuram: "Un onore lavorare con Giroud, lo ammiro"
Stefania Palminteri
17 Giugno, 12:15 2024
Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, intervenuto in conferenza stampa ha parlato di Olivier Giroud. Un commento anche sul razzismo

Marcus Thuram, attaccante dell’Inter, impegnato con la sua Francia ad Euro 2024, è intervenuto in conferenza stampa in vista del debutto contro l’Austria ed ha parlato di Olivier Giroud, ormai ex attaccante del Milan e del tema riguardante il razzismo in Italia.

Thuram ha detto: “Provo una grande ammirazione per Olivier. Lo vedevo segnare quando ero ancora nelle squadre giovanili a Clairefontaine. È un onore lavorare quotidianamente al suo fianco. Ne approfitto per rubare tutti i suoi piccoli segreti“.

Razzismo, in Italia è un problema, è a livello mondiale. Lo abbiamo visto con Mike (Maignan a Udine, ndr). So che è un problema per migliaia di persone di colore in Italia” ha aggiunto.

