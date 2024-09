Nainggolan: “Leao? Se avesse continuità diventerebbe di livello mondiale”

Meglio un giocatore di grande qualità, ma pigro, come Rafa Leao oppure uno grintoso come Riccardo Orsolini?: "Dico Leao perché se giocasse con me lo metterei in riga. Orsolini da sempre il massimo, si impegna, è un giocatore che mi piace. Leao per me se mette più continuità può diventare un giocatore di livello mondiale. Al Milanmanca uno con i c******i, che può spingere gli altri e si fa rispettare quando dice una cosa”.