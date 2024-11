Mirabelli: “Sono contento che il Milan abbia la sua formazione U23”

Massimiliano Mirabelli ha parlato nel corso della diretta odierna di A Tutta C, trasmissione di TMW Radio, in merito al Milan Futuro .

"Io sono favorevolissimo alle Seconde Squadre, vorrei ricordare a chi non lo sapesse che quando furono introdotte io ero al Milan, e con la Juve lottammo per averle: si tracciò la strada per far si che tutto ciò accadesse. Al Milan poi cambiò proprietà, noi andammo via e i dirigenti di allora decisero di non affiancare la Juve.