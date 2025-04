Mirabelli: “Partita più decisiva per il Milan che per la Fiorentina”

"Sarà una partita più decisiva per il Milan che per la Fiorentina: se i rossoneri non dovessero vincere, vedrebbero molto lontana l'Europa. L'attuale organico del Milan non rispecchia certo l'attuale classifica dunque i viola sappiano che affronteranno una squadra molto forte. Sono comunque convinto che un mancato risultato buono della squadra di Palladino non comprometterebbe il percorso verso le zone alte della classifica".