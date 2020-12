Milan, Zlatan Ibrahimovic corre verso il ritorno in gruppo

MILANO – Tuttosport riporta gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese infatti tra domani e venerdì dovrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Una buona notizia notizia per il Milan, che spera di riavere il suo leader in campo, il prima possibile. Il numero undici rossonero punta la partita di campionato contro il Sassuolo di De Zerbi. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<