Milan, un’altra squadra italiana punta il ‘Papu’ Gomez

MILANO – Tutte lo vogliono, ma nessuna sembra intenzionata ad affondare il colpo. Questa è la situazione intorno al ‘Papu’ Gomez. L’argentino è ormai in uscita dall’Atalanta, qualcosa di incredibile rispetto ad inizio stagione, qualcosa però si è rotto. Il rapporto tra il numero dieci e mister Gian Piero Gasperini si è spezzato e la frattura non è più sanabile. Lo ha spiegato anche il presidente Percassi, per la squadra bergamasca il ‘Papu’ è ormai un capito chiuso.

Notizie Milan – C’è anche la Fiorentina su Gomez, tante le squadre interessate

Sono davvero le squadre che hanno messo gli occhi sul calciatore. L’ultima solo in ordine temporale è la Fiorentina, come riporta La Nazione. Operazione difficile, un po’ per le richieste dei nerazzurri che non concederanno sconti a nessuno, un po’ perché il giocatore vorrebbe un club di prima fascia. Il portale calciomercato.com inoltre ha fatto chiarezza sull’interesse della Juventus. Gomez è apprezzato dai bianconeri ma difficilmente lo vedremo a Torino nel prossimo futuro. La Vecchia Signora infatti ha deciso di puntare e valorizzare l’investimento fatto un anno fa per Kulusevski. Anche questa quindi sembra una pista di mercato che non si concretizzerà.

Gomez, il Milan ha cambiato idea?

Sempre secondo calciomercato.com l’interesse del Milan è scemato o meglio, i rossoneri si sono tirati fuori per costi dell’operazione ed età dell’argentino. La dirigenza tra l’altro ha smentito ogni tipo d’interesse anche se qualche ‘spiffero’ continua ad arrivare, con il club meneghino che starebbe lavorando nell’ombra per regalare un innesto di qualità a mister Pioli. E le altre squadre interessate? Dall’Inter, alla Roma, passando per la Lazio, arrivando fino alle piste esotiche che portano verso gli Emirati Arabi. Oltre alla Juventus e la Fiorentina, come detto. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<