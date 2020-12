Milan, un obiettivo per il centrocampo è sempre nei piani della dirigenza

MILANO – Un anno fa, più o meno, nella sessione di mercato invernale il nome di Samuele Ricci è stato accostato a più riprese al Milan. Il giovane centrocampista dell’Empoli però alla fine è rimasto in Toscana e in estate sembrava destinato a vestire prima la maglia della Fiorentina e poi quella del Napoli. Stessa sorte dei rossoneri, il calciatore è rimasto in Serie B, anche in estate. Adesso però il portale seriebnews, riporta notizia circa l’interesse del Diavolo, che non sembra essere mai tramontato. Non è però da escludere una possibile asta dato che sia i viola che la società partenopea sono rimaste interessate al giovane. Così come il Milan, con la dirigenza rossonera che non ha smesso di seguire la crescita di Samuele Ricci. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<