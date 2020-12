MILANO – Torna a giocare al calcio fabio Borini. L’ex Milan infatti era senza squadra da quando, nella passata stagione, era scaduto il suo accordo con l’Hellas Verona. Lo attende il Fatih Karagümrük SK, squadra turca che in rosa ha anche un altro ex rossonero: Lucas Biglia. Ecco l’annuncio social. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<