Milan, tante le idee per rinforzare il centrocampo rossonero

La dirigenza rossonera sta lavorando sul fronte calciomercato per rinforzare la mediana di Pioli. Al momento pare ci sia una trattativa in corso per riportare Bakayoko al Milan, il centrocampista infatti sembra fuori dal progetto tecnico del Chelsea, che vorrebbe cederlo.

Chiuso da settimane il riscatto di Fikayo Tomori, e risolta l'operazione per arrivare a Olivier Giroud (il centravanti francese classe ’86 arriverà a seguito del pagamento di un piccolo indennizzo, di circa 2 milioni di euro), i diavoli possono finalmente affondare il colpo per il centrocampista francese. Ad oggi, Maldini starebbe sfruttando i buoni rapporti con il club inglese per cementare la propria rosa in vista della prossima stagione.

Un mediano per il Milan

Il centrocampista classe ’94 è una vecchia conoscenza rossonera, che ha già giocato in prestito a Milano nel 2018-2019, tra l’altro con buonissimi risultati. I sogni del Milan potrebbero però complicarsi presto a causa del Chelsea; infatti, i Blues hanno attivato una clausola unilaterale del contratto dell'ex-Napoli, rinnovandogli il contratto fino al 2023 e aumentando così il costo del cartellino del francese.

Il Milan per ora resta in pole, grazie ad un cambio di strategia, i rossoneri potrebbero provare a riprenderlo in prestito con diritto di riscatto, formula che era impraticabile con il contratto in scadenza nel 2022. Oltre agli ostacoli posti dagli inglese, i diavoli dovranno superare anche la concorrenza del Napoli. Infatti pare, che in questi giorni Luciano Spalletti abbia chiesto ad Aurelio De Laurentiis di confermare Bakayoko per cementare la mediana partenopea.

L'alternativa per i rossoneri

Dati i tanti "se" legati al possibile ritorno al Milan di Tiemoue Bakayoko, il club di via Aldo Rossi sta valutando anche altre alternative, come per esempio Boubacar Kamara del Marsiglia. Il giovane è da tempo nel mirino del Diavolo, tanto che Massara e i suoi avrebbero già avanzato un'offerta per lui: 12 milioni di euro, a fronte dei 20 chiesti dai francesi. L'OM non vuole contropartite ma cash, la distanza è ancora notevole ma la trattativa è aperta.