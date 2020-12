Milan, Szobsozlai: la strategia dell’Arsenal per arrivare all’ungherese

MILANO – Dominik Szobsozlai resta al centro delle voci di mercato. Il calciatore del Salisburgo infatti è l’obiettivo di molti club. Tra questi c’è ovviamente anche il Milan, che lo segue da tempo ormai. L’Arsenal però ha iniziato le manovre per riuscire a mettere le mani sull’ungherese. I Gunners sono pronti a cedere Mesut Ozil, nella prossima sessione di mercato invernale, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. La partenza del tedesco permetterebbe al club inglese di fare posto in rosa a Szobsozlai. Ci sarà da capire però se le nuove regole legate alla Brexit, anche nel calcio, permetteranno l’arrivo del calciatore in Premier League. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<