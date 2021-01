Milan, subito testa alla Coppa Italia. I rossoneri ritrovano il Torino

MILANO – Un’altra vittoria in campionato per i Milan, che riparte dopo la sconfitta contro la Juventus, nel turno dell’Epifania della Serie A. Battuto il Torino due a zero, grazie alle reti messe a segno nel primo tempo dai rossoneri. Non c’è però un attimo di pausa o possibilità di recuperare energie, il calendario è fitto d’impegni. Martedì infatti torna la Coppa Italia e il Diavolo si troverà davanti di nuovo la squadra granata di Marco Giampaolo. Proprio per preparare al meglio la partita la compagine meneghina è tornata a Milanello ad allenarsi.

Notizie Milan – Il report della seduta d’allenamento da Milanello

(Tratto dal sito ufficiale del Milan) – Sessione defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri sera, in campo il resto della rosa che ha iniziato il riscaldamento con una serie di torelli a tema, proseguendo con alcune esercitazioni sul possesso e poi con una partitella su campo ridotto che ha chiuso la giornata odierna. Per lunedì, a Milanello, è previsto un solo allenamento al mattino.

Pioli nella nuova gara contro il Torino cercherà di far ruotare il più possibile gli uomini, anche per far mettere nelle gambe minuti a chi ha giocato di meno e far recuperare i più impegnati in campionato. Tra questi però non figura Ibrahimovic. Lo svedese infatti almeno uno spezzone di gara lo giocherà, per ritrovare la miglior condizione, anche Leao giocherà, prevista infatti la più classica delle staffette in attacco. Il portoghese contro il Cagliari, in campionato, non ci sarà perché è squalificato.

Milan, nuova occasione per Duarte e Kalulu?

In difesa potrebbe esserci una nuova occasione per Duarte e Kalulu. I due infatti potrebbero scendere in campo dal primo minuto, al posto di Kjaer e Romagnoli. I rossoneri vogliono evitare il più possibile nuovi infortuni, visti i tantissimi stop dell’ultimo periodo. Anche Theo Hernandez potrebbe osservare un turno di stop in campionato. >>> E intanto Elliott vuole sognare in grande, tra Champions e Scudetto: arriva il sì definitivo per tre grandi colpi a gennaio! <<<