Milan, su Weigl c’è anche la Roma

MILANO – Torna in auge un nome seguito dal Milan ai tempi del duo Fassone-Mirabelli. Stiamo parlando di Julian Weigl del Benfica. I rossoneri sarebbero interessati al calciatore che a gennaio lascerà il Portogallo. Lo avevamo già riportato. Secondo le indiscrezioni però rilanciate dal portale calciomercato.com, sul giocatore ci sarebbe anche la Roma, in vista della prossima sessione di mercato. Oltre alla concorrenza però un altro ostacolo potrebbe essere rappresentato dal costo del cartellino del tedesco: 25 milioni di euro. Julian Weigl è un centrocampista centrale che sa adattarsi anche a fare il difensore centrale. Nella prossima finestra di mercato il Milan vuole rinforzare la sua rosa proprio in quel ruolo.