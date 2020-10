Milan-Spezia, Massara: “Mercato? Guardiamo in difesa, c’è poco tempo”

MILANO -Frederic Massara a pochi minuti da Milan-Spezia, è stato intervistato da Sky Sport nel pre-partita della gara di San Siro.

Sul mercato: “Vedremo, guardiamo in difesa, ma abbiamo poco tempo. Se ci sarà l’opportunità di migliorare a condizione accettabili allora prenderemo in considerazione nuovi arrivi”. Su Hauge: “L’infortunio della settimana scorsa di Rebic ha creato le condizioni per cambiare idea su di lui e accelerare il suo arrivo”.

Poi è stato il turno di Kabak: “Stiamo valutando, è una questioni di condizioni favorevoli. Questo è uno dei nomi che rientrano nel nostro progetto. Manca pochissimo e non sono sicuro che faremo ancora qualcosa”. Poi è stato il turno di Dalot: “Oggi è stato ufficializzato, siamo felici perché è un giocatore di qualità saprà dare un contributo alla squadra, Altri obiettivi? Dipende sempre dalle situazioni, ma se arriverà qualcuno, sarà esclusivamente nel reparto dei difensori centrali ma mi sembra improbabile in questo momento”.