Milan, sondaggio per Maksimovic: la situazione

Milan – Maksimovic nome a sorpresa

Si continua a lavorare in casa Milan per trovare un difensore centrale. Nella giornata di oggi, come noto, è andato in scena un incontro tra la dirigenza rossonera e Ramadani, agente di Milenkovic e non solo. Tra le varie proposte dell’agente, infatti, ci sarebbe anche il profilo di Nikola Maksimovic, in rottura con il Napoli e legato da un contratto in scadenza 2021. Il giocatore serbo avrebbe più volte rifiutato il rinnovo, vista la volontà di andare in un altro club, ed il Milan potrebbe sfruttare queste condizioni a proprio vantaggio, riuscendo ad ottenere dei costi bassi dall’operazione. Nei prossimi giorni, la dirigenza rossonera valuterà il profilo più adatto, anche se al momento sarebbe Nastasic in pole. Ma attenzione perché in queste ore è esplosa all’improvviso anche un’altra bomba di mercato in casa rossonera. Colpo a sorpresa, clamoroso ritorno di fiamma: lo voleva Rangnick, ora può prenderlo Maldini! >>>LEGGI SUBITO LA NOTIZIA