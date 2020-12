Milan, Sky Sport riporta gli ultimi aggiornamenti di mercato

MILANO – Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Peppe Di Stefano ha riportato gli ultimi aggiornamenti di mercato sul Milan. Ecco che cosa ha detto:

"A gennaio dovrebbe arrivare un nuovo difensore centrale, visti i tanti infortuni che stanno influendo anche sulle rotazioni di Pioli in difesa. A giugno Musacchio andrà via, il suo contratto è in scadenza e non verrà rinnovato. Il nuovo arrivo nel reparto arretrato nel mercato invernale, numericamente andrà poi a coprire la partenza dell'argentino a fine stagione".