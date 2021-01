Milan, Simakan più più vicino. Abbandonata la pista Kabak?

MILANO – Il mercato invernale ha aperto ufficialmente i battenti e il Milan è sempre concentrato sulla possibilità di arrivare a un nuovo difensore centrale, non è un segreto. Così come i nomi seguiti dai rossoneri non sono un mistero,anche la corsa a due tra Simakan e Kabak, sembra essere ormai solo un ricordo. Con il primo nettamente in vantaggio. Il Diavolo però nonostante preferisce il centrale dello Strasburgo, mentre il difensore in forza allo Schalke 04 è la seconda scelta.

Notizie Milan – Più Simakan che Kabak, ecco perché

Sono due le motivazioni alle base ‘della strada’ presa dai rossoneri, la prima è la valutazione che la squadra tedesca fa del suo giocatore, intorno ai 20 milioni di euro. Cifra altissima per le casse del club meneghino e a questo va aggiunta anche la concorrenza che arriva dalla Premier League, con Liverpool e Manchester United pronte a contendersi Kabak.

Ozan Kabak, la seconda scelta dei rossoneri anche per volontà dello stesso calciatore

L'inserimento delle due squadre inglesi non può quindi che far salire il prezzo del cartellino. Anche se Sky Sport Germania ha riportato un importante retroscena di mercato sul Diavolo e il centrale turco. Il Milan infatti finora è la squadra che ha fatto la migliore offerta allo Schalke 04. Notizia che dovrebbe indurre all'ottimismo ma non è così, dato che il giocatore starebbe tentennando, preferirebbe un trasferimento in Premier League, piuttosto che in Serie A. Anche perché secondo la fonte anche Il Tottenham ci starebbe pensando, andando così ad aumentare il numero delle pretendenti. I rossoneri hanno già fatto le loro mosse, ma Kabak non sembra essere convinto. A differenza di Simakan dello Strasburgo, che invece avrebbe già accettato l'offerta fatta da Paolo Maldini e Frederic Massara.