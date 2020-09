Milan, sfuma Fofana: è ad un passo dal Leicester

Milan – Fofana al Leicester City

Dopo settimane di trattative ed interessamenti, il Milan vede sfumare definitivamente la possibilità di portare Wesley Fofana a Milano. Secondo quanto riportato dal The Telegraph, infatti, il centrale difensivo francese sarebbe ad un passo dal Leicester City, il quale avrebbe trovato l’accordo con il Saint-Etienne per una cifra vicina ai 40 milioni di euro circa. Tutto da rifare, dunque, per il Milan, che ora dovrà valutare attentamente su quale profilo investire i proventi della cessione di Lucas Paquetà al Lione.