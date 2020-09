Milan, se salta Bakayoko resiste la pista Florentino Luis: i dettagli

Milan – Assalto a Florentino Luis se salta Bakayoko

Il Milan continua a lavorare per il ritorno di Bakayoko dal Chelsea, profilo che darebbe grande fisicità al centrocampo rossonero. Nonostante la trattativa ben avviata, però, le parti continuano ad essere distanti circa le cifre per l’eventuale riscatto del francese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il club rossonero continua a tenere in forte considerazioni un piano B, ovvero Florentino Luis del Benfica. Il portoghese è un pallino di Maldini e Massara sin dalla scorsa estate, e con l’arrivo di Jorge Jesus sulla panchina delle ‘Aguias’, il centrocampista potrebbe avere un minutaggio ridotto. Ed è proprio su questo aspetto che, se non si dovesse concretizzare l’arrivo di Bakayoko, il Milan potrebbe fare leva, ottenendo la possibilità di prelevare il calciatore classe ’99 in prestito con diritto di riscatto. Le prossime settimane saranno importanti per capire le strategie di Maldini e Massara.