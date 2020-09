Milan, Sconcerti: «Via Bennacer con l’arrivo di Tonali»

Milan – Sconcerti: «Bennacer verrà ceduto»

Nel giorno di Sandro Tonali, che ha da poco terminato le visite mediche di rito in attesa di firmare il contratto, il Milan continua ad interrogarsi sull’ampiezza del centrocampo e sulle cessioni da effettuare. Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Mario Sconcerti ha detto la sua sul possibile sacrificato per permettere al club di avere liquidità, necessaria per puntellare gli altri reparti. Queste le sue parole:

«Tonali titolare? Bisognerà vedere cosa faranno sul mercato. Hanno molte richieste per Bennacer, che è il titolare in quel ruolo. Tonali però può fare anche la mezzala. Dipenderà molto da come vorranno giocare. DIfficile però che si passi con un modulo a tre a centrocampo. Può darsi che Tonali parta piano, ma credo che daranno via Bennacer, per cui hanno grosse offerte, vedi il Real Madrid. Lui come Gagliardini? Ora sarebbe titolare inamovibile nell’Inter di Conte. Certamente il campionato ultimo di Tonali non è stato indicativo, ma mi ha colpito quando l’ho visto. E’ un giovane e non si può pretendere che possa prendersi la squadra sulle spalle».